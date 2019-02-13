Günün Spor Olayları

14 Şubat Perşembe

Günün Spor Olayları

10.00: Okul Sporları Gençler Atletizm Yarışmaları (Karaçayır Atletizm Pisti)

10.00: 100.Yıl O.O.-Dağkent Kıroğlu O.O.(Hentbol Yıldız Kızlar-Karaçayır Spor Salonu)

11.00: Mengen O.O.-Hacı Bayram Veli O.O. (Hentbol Yıldız Kızlar-Karaçayır Spor Salonu)

12.30: Şehit Ozan Özen O.O.- Dağkent Kıroğlu O.O.(Hentbol Yıldız Erkekler-Karaçayır Spor Salonu)

18.00: Kıbrıscıkspor-Sakarya İ.Ö.O.(Basketbol Büyük Erkekler-Karaçayır Yardımcı Spor Salonu)

19.30: Sem-Mak Abant Gençlik Spor Kulübü-Yiğit Spor Kulübü (Basketbol Büyük Erkekler-Karaçayır Yardımcı Spor Salonu)

21.00: Artı Akamedi Spor Kulübü-Becispor (Basketbol Büyük Erkekler-Karaçayır Yardımcı Spor Salonu)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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