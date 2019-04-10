Günün Spor Olayları

11 Nisan Perşembe 10.00: Karacasu O.O.-Gazipaşa O.O.Küçük Erkekler Futbol (Sentetik Saha)
10.00: 50.Yıl İ.B.O.O.-Özel Bilim O.O.Küçük Erkekler Basketbol (Karaçayır Spor Salonu)
11.00: Köroğlu O.O.-Şehit Ozan Özen O.O.(Küçük Erkekler Futbol (Sentetik Saha)
11.00: A Grubu 3.sü-B Grubu 4.sü Hentbol Genç Erkekler (Karaçayır Spor Salonu)
11.30: Orhangazi O.O.-Özel Gürtan O.O. Küçük Erkekler Basketbol (Karaçayır Spor Salonu)
13.00: B Grubu 3.sü-A Grubu 4.sü (Hentbol Genç Erkekler (Karaçayır Spor Salonu)
15.00: A Grubu 1.si-B Grubu 2.si (Hentbol Genç Erkekler (Karaçayır Spor Salonu)
17.00: B Grubu 1.si-A Grubu 2.si (Hentbol Genç Erkekler (Karaçayır Spor Salonu)
17.00: 23 Nisan Tenis İl Birinciliği (Karaçayır Tenis Kortları)