Günün Spor Olayları

16 Mayıs Perşembe
11.00: 19 Mayıs Atletizm Müsabakaları (Karaçayır Atletizm Pisti)
17.00: 19 Mayıs Okçuluk Müsabakaları (Karaçayır Spor Salonu)
17.00: 19 Mayıs Kick Boks Müsabakaları (Olimpiyat Gençlik Evi)
17.00: 19 Mayıs Tenis Müsabakaları (Karaçayır Tenis Kortu)
17.00: 19 Mayıs Eskrim Müsabakaları (Karaçayır Spor Salonu)
17.00: Sosyal Bilimler Lisesi-EMBAL Voleybol Genç Kızlar (17 Temmuz Spor Salonu)
18.00: Bolu Atatürk And.Lisesi-Bolu MTAL (Voleybol Genç Kızlar (17 Temmuz Spor Salonu)
21.00: 19 Mayıs Oturarak Voleybol Müsabakaları (Karaçayır Spor Salonu)
21.30: Arçelik-GHSİM Basketbol Büyükler (17 Temmuz Salonu)
22.00: Hisarspor A-Gençlik Spor B Futsal Büyükler (Karaçayır Spor Salonu)
23.00: Gençlik Spor C-Gençlik Spor A Futsal Büyükler (Karaçayır Spor Salonu)