Günün Spor Olayları

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Günün Spor Olayları

16 Mayıs Perşembe

11.00: 19 Mayıs Atletizm Müsabakaları (Karaçayır Atletizm Pisti)

17.00: 19 Mayıs Okçuluk Müsabakaları (Karaçayır Spor Salonu)

17.00: 19 Mayıs Kick Boks Müsabakaları (Olimpiyat Gençlik Evi)

17.00: 19 Mayıs Tenis Müsabakaları (Karaçayır Tenis Kortu)

17.00: 19 Mayıs Eskrim Müsabakaları (Karaçayır Spor Salonu)

17.00: Sosyal Bilimler Lisesi-EMBAL Voleybol Genç Kızlar (17 Temmuz Spor Salonu)

18.00: Bolu Atatürk And.Lisesi-Bolu MTAL (Voleybol Genç Kızlar (17 Temmuz Spor Salonu)

21.00: 19 Mayıs Oturarak Voleybol Müsabakaları (Karaçayır Spor Salonu)

21.30: Arçelik-GHSİM Basketbol Büyükler (17 Temmuz Salonu)

22.00: Hisarspor A-Gençlik Spor B Futsal Büyükler (Karaçayır Spor Salonu)

23.00: Gençlik Spor C-Gençlik Spor A Futsal Büyükler (Karaçayır Spor Salonu)

Esra Öztürk

Esra Öztürk

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