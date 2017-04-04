5 Nisan Çarşamba
10.00: Okul Sporları Atletizm Yıldızlar İl Birinciliği Atletizm Yıldızlar (Karaçayır Atletizm Pisti)
14.00: Bolu Spor Lisesi-Şişli Terakki Lisesi Hentbol Genç Erkekler (Karaçayır Spor Salonu)
17.15: Sağlık Müdürlüğü-Fizik Tedavi Futbol Büyükler (Sentetik 1)
17.15: Özel Çağsu-Köroğlu Ünitesi Futbol Büyükler (Sentetik 1)
18.15: ADSM-A.İ.B.Ü.Futbol Büyükler (Sentetik 1)
18.15: Ruh Sağlığı-112 Acil Futbol Büyükler (Sentetik 1)
18.30: Elvan İnşaat Kızıkspor-Bolu Belediyespor Futbol U-16 (Sentetik 2)
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