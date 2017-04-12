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12 Nisan 2017 Çarşamba
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    • Günün Spor Olayları

    13 Nisan Perşembe

    12 Nisan 2017 Çarşamba 15:09
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    Günün Spor Olayları

    *Okul Sporları Badminton Küçükler Grup Müsabakaları (17 Temmuz Spor Salonu)

    10.00: Okul Sporları Yıldızlar Yüzme İl Birinciliği (Karaçayır Yüzme Salonu)

    10.00: Okul Sporları Yıldızlar Tenis İl Birinciliği (Karaçayır Tenis Kortları)

    17.30: Bolu Gençlergücü Sp. Kl.-Bolu Sebenspor Kl. A Hentbol Yıldız Erkekler (Karaçayır Spor Salonu)

    18.30: Bolu Sebenspor Kl. B-Gmsk Hentbol Yıldız Erkekler (Karaçayır Spor Salonu)

    18.30: Özel İdare Köroğlu-Kıbrıscıkspor Futbol U-16 (Sentetik 1)

    19.30: Orman Bölge Müdürlüğü-Baro Voleybol Büyük Erkekler (17 Temmuz Spor Salonu)

    20.30: Gençlik Hiz. Spor İl Müd.-Belediye Voleybol Büyük Erkekler (17 Temmuz Spor Salonu)

     

    Anahtar Kelimeler: 13, Nisan, Perşembe

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