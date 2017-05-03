4 Mayıs Perşembe
15.00: Boluspor-Adana Demirspor Futbol (U-21/Çim)
16.30: Sağlık Müdürlüğü-İ.B. Devlet Hastanesi Voleybol Büyükler (17 Temmuz Spor Salonu)
17.30: Ruh Sağlığı-Özel Çağsu Voleybol Büyükler (17 Temmuz Spor Salonu)
18.30: A.İ.B.Ü.-ADSM Voleybol Büyükler (17 Temmuz Spor Salonu)
19.00: Cengizay İnşaat-Kale Yapı Futbol Veteranlar (Sentetik 1)
19.00: Sedaş-Vizyon İnşaat Futbol Veteranlar (Sentetik 1)
19.30: C Gr. 1. si-D Gr. 2. si Voleybol Büyük Erkekler (17 Temmuz Spor Salonu)
20.15: Çağsu Hastanesi-Özyapı Mimarlık Futbol Veteranlar (Sentetik 1)
20.15: Toar Yapı-Sümer Saray Futbol Veteranlar (Sentetik 1)
20.30: C Gr. 1. si-C Gr. 2. si Voleybol Büyük Erkekler (17 Temmuz Spor Salonu)
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