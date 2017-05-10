16.00: Artı Akademi Spor Kl. A- Artı Akademi Spor Kl.B Basketbol U-14 Kızlar (Karaçayır Spor Salonu)
17.00: Sakarya İ.Ö.O. Sp. Kl. A-Sakarya İ.Ö.O. Sp. Kl. B- Basketbol U-14 Kızlar (Karaçayır Spor Salonu)
18.00: Boluspor-Kıbrıscıkspor Futbol U-11 (Sentetik 2)
18.00 Sağlık Müdürlüğü-Ruh Sağlığı Voleybol Büyükler (17 Temmuz Spor Salonu)
18.00: Sakarya İ.Ö.O. Sp. Kl.- 50. Yıl İ.Ö.O. Sp. Kl Basketbol U-14 Erkekler (Karaçayır Spor Salonu)
19.00: Toar Yapı-Öz yapı Mimarlık Futbol Veteranlar (Karaçayır)
19.00: Cengizay İnşaat-Çağsu Hastanesi Futbol Veteranlar (Karaçayır)
20.15: Köroğlu Beton-Sümer Saray Futbol Veteranlar (Karaçayır)
20.15: SEDAŞ-Kale Yapı Futbol Veteranlar (Karaçayır)
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