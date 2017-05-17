18 Mayıs Perşembe
09.00: 19 Mayıs Atletizm Yarışması (Atatürk Orman Parkı)
13.00: 19 Mayıs Plaj Voleybolu (GSHİM Voleybol Sahası)
14.00: 19 Mayıs Judo Müsabakaları (Karaçayır Spor Salonu)
18.00: 19 Mayıs Tenis Kupası (Karaçayır Tenis Kortları)
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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