Güreş Federasyonu Narven’de Toplandı

Haber: BMA

Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Narven’de gerçekleştirilen toplantıda Kazakistan’da düzenlenen dünya güreş şampiyonası ve Olimpiyat kotaları öncesinde durum değerlendirilmesi yaptı.

AYDIN: “GENEL BİR DEĞERLENDİRME YAPTIK”

Toplantıda genel bir değerlendirme yaptıklarını belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın; “Bundan sonra neler yapacağımızı konuştuk. Önümüzde Avrupa ve Dünya Kalifikasyonu var. Buralarda vize alarak olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Güreş, Türk sporunun lokomotif branşı. Olimpiyatlara katılmak bizim için yeterli değil. Bazı branşlar için belki yeterli olabilir ama Türk sporunun geçmişine baktığımız zaman en fazla madalya aldığımız branş güreş. 94 madalyanın 63’ünü güreşte kazanmışız. 39 olimpiyat altın madalyanın 29’unu güreşte almışız. Onun için milletimizin, devletimizin bizden beklentisi yüksek. Biz de sorumluluğumuzu biliyoruz. Ona göre çalışarak vizelerimizi alacağız. ‪2020 Tokyo Olimpiyatları’nda inşallah ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı okutacağız” diye konuştu.

Toplantı sonrasında Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri Narven Termal Kasaba yönetici ve çalışanlarına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.