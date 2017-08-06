Haber: Gönül Olutürk

Grekoromen Güreş Milli Takımını Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Spor Şube Müdürü Ramazan Demir, Tesisler - İşletmeler - Yatırımlar Şube Müdürü Sadık Öztürk ile beraber moral ziyaretinde bulundu. Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora yönetiminde şampiyona hazırlıklarını sürdüren Milli Takım kampında teknik ekip ve sporcularla bir araya gelerek Şampiyona öncesi sporcularla son durumları, çalışma periyotları gibi birçok konuda görüş alışverişi gerçekleştirildi. Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 7. altın madalyasını kazanan 2016 Rio Olimpiyatları ikincisi Rıza Kayaalp’in yanı sıra yine Rio de Janeiro’da bronz madalya kazanan Cenk Ildem ile Dünya ikincisi ve Avrupa üçüncüsü Aslan Atem, Avrupa ikincisi Metehan Başar’ın da yer aldığı Aladağ Kamp Eğitim Merkezimizde Türk Bayrağı'nı uluslararası arenada başarıyla dalgalandırmış çok değerli sporcularımız bulunuyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ertem, “Şampiyonaya sayılı günler kalırken, Güreşçilerimiz ve teknik ekibin isteklerini önemsiyoruz Aladağ kampının yararlı geçeceğine ve sizlerden alabileceğiniz en çok sayıda madalyanın yanı sıra Paris’te her birinizin kendi kilolarında derece elde edeceğine yürekten inanıyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın göndere çektirerek İstiklal Marşımızın tüm dünyaya dinletilmesinde emeği geçen başta Sayın Salih Bora hocamızı ve teknik ekipten Sayın Remzi Öztürk, Sayın Ata Karataş ve Sayın Serkan Özden hocalarımıza teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Bu önemli şampiyonada ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımızı gönülden kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.