banner128

banner101

09 Nisan 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Güreş ve Cimnastikte milli kamplar Bolu’daydı

    Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na trambolin branşında bir trambolinciyle katılmayı hedeflediklerini belirtti.

    09 Nisan 2017 Pazar 11:09
    Bu haber 79 kez okundu
    Güreş ve Cimnastikte milli kamplar Bolu’daydı

    Haber: Aysun Beykoz

    Çelen, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda, Almanya'da düzenlenecek Branderburg GYM City Open Yaş Grupları müsabakasına hazırlanan 8 sporcunun çalışmalarını izleyerek, antrenörlerden sporcuların durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından Çelen, yaptığı açıklamada, olimpik disiplinlerinden birisi olan trambolin branşının Türkiye Cimnastik Federasyonu sporcularının Bolu'da kamp yaptığını söyledi. Milli takımın Almanya'nın Cottbus şehrinde yapılacak olan turnuvaya hazırlandığını aktaran Çelen, "Ancak bütün hazırlıklarımız 2020 Tokyo Olimpiyatları için. Bizim hedefimiz tüm disiplinlerde olimpiyatlara iştirak etmek. Trambolin ülkemizde çok bilinen bir branş değil. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na trambolin branşında bir trambolinciyle katılmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu. Çelen, bu hedeflerinin zaman içinde gerçekleşeceğini belirterek, bu alanda başarılı bir ekibin Bolu'da çalıştığını kaydetti. Trambolin takımının başında yurt dışından getirilen bir antrenör bulunduğuna vurgu yapan Çelen, "Onunla yaptığımız toplantıda her şeyin çok iyi gittiğini bize ifade etti. Güzel bir ortam sağlanmış burada. O yüzden ben de herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

     

    Cenk İldem altın özlemine son vermek istiyor

    Mili güreşçi Cenk İldem, Sırbistan'da mayıs ayında yapılacak Avrupa şampiyonasında altın madalya özlemine son vermek istiyor. Kendisi gibi güreşçi olan ve 1983'te Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan babası Hüseyin İldem'in yolundan giderek 10 yaşında güreşe başlayan Cenk İldem, 2010 ve 2013'teki Avrupa güreş şampiyonalarında bronz, 2014 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ise gümüş madalya aldı. İstanbul'da 2011'de düzenlenen dünya şampiyonası ile 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda da bronz madalyaya sahip olan ildem, Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu Aladağ'daki kampında yaptığı açıklamada, Sırbistan'da yapılacak Avrupa şampiyonasında altın madalya hasretini bitirmeyi hedeflediğini bildirdi. Kariyerinin son yıllarını yaşadığını ve daha önce 2020'de güreşi bırakacağını açıkladığını anlatan milli sporcu, şunları söyledi: "Son 2-3 yılım kaldı. 2020’de güreşi bırakacağımı söylemiştim. Olimpiyat şampiyonu olup bırakacağım. O yüzden katıldığım her müsabaka benim için önemli. Avrupa şampiyonalarında 5 madalya aldım. Gümüş ve bronzlar var. Sırbistan benim için bu yüzden önemli. Burada özlem duyduğum o altın madalyaya ulaşmak istiyorum."

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Cimnastik, Federasyonu, Başkanı, Suat

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Boluspor birlik ve teşekkür gecesi
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu GERÇEKTEN FARKINDA MISINIZ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Aşk’la…
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Son Başbuğ Alparslan Türkeş
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “Telle Çivinin Aşkı”mı?..
  • Suat Tosun Suat Tosun TEKERLEME VE ENTELEKTÜEL GELİŞİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Biz böyle değildik!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Meçhule doğru
  • Aydın Hitit Aydın Hitit A(R)MATÖR
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR YENİÇAĞA/REŞADİYE (2)
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TEK ADAM
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Mesajlar her yerde karşımıza çıkıyor…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129