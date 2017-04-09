Haber: Aysun Beykoz

Çelen, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda, Almanya'da düzenlenecek Branderburg GYM City Open Yaş Grupları müsabakasına hazırlanan 8 sporcunun çalışmalarını izleyerek, antrenörlerden sporcuların durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından Çelen, yaptığı açıklamada, olimpik disiplinlerinden birisi olan trambolin branşının Türkiye Cimnastik Federasyonu sporcularının Bolu'da kamp yaptığını söyledi. Milli takımın Almanya'nın Cottbus şehrinde yapılacak olan turnuvaya hazırlandığını aktaran Çelen, "Ancak bütün hazırlıklarımız 2020 Tokyo Olimpiyatları için. Bizim hedefimiz tüm disiplinlerde olimpiyatlara iştirak etmek. Trambolin ülkemizde çok bilinen bir branş değil. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na trambolin branşında bir trambolinciyle katılmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu. Çelen, bu hedeflerinin zaman içinde gerçekleşeceğini belirterek, bu alanda başarılı bir ekibin Bolu'da çalıştığını kaydetti. Trambolin takımının başında yurt dışından getirilen bir antrenör bulunduğuna vurgu yapan Çelen, "Onunla yaptığımız toplantıda her şeyin çok iyi gittiğini bize ifade etti. Güzel bir ortam sağlanmış burada. O yüzden ben de herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cenk İldem altın özlemine son vermek istiyor

Mili güreşçi Cenk İldem, Sırbistan'da mayıs ayında yapılacak Avrupa şampiyonasında altın madalya özlemine son vermek istiyor. Kendisi gibi güreşçi olan ve 1983'te Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan babası Hüseyin İldem'in yolundan giderek 10 yaşında güreşe başlayan Cenk İldem, 2010 ve 2013'teki Avrupa güreş şampiyonalarında bronz, 2014 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ise gümüş madalya aldı. İstanbul'da 2011'de düzenlenen dünya şampiyonası ile 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda da bronz madalyaya sahip olan ildem, Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu Aladağ'daki kampında yaptığı açıklamada, Sırbistan'da yapılacak Avrupa şampiyonasında altın madalya hasretini bitirmeyi hedeflediğini bildirdi. Kariyerinin son yıllarını yaşadığını ve daha önce 2020'de güreşi bırakacağını açıkladığını anlatan milli sporcu, şunları söyledi: "Son 2-3 yılım kaldı. 2020’de güreşi bırakacağımı söylemiştim. Olimpiyat şampiyonu olup bırakacağım. O yüzden katıldığım her müsabaka benim için önemli. Avrupa şampiyonalarında 5 madalya aldım. Gümüş ve bronzlar var. Sırbistan benim için bu yüzden önemli. Burada özlem duyduğum o altın madalyaya ulaşmak istiyorum."