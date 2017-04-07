Haber: Aysun Beykoz

Güreşte bir dizi atılım yaşanıyor. Başkan Musa Aydın'ın girişimleriyle 2017 yılı için, Spor Toto teşkilat başkanı Muharrem Kasapoğlu ile reklam sözleşmesi imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, U23'te Avrupa'da Şampiyonu olan Osman Yıldırım-Murat Ertürk ve Süleyman Atlı'ya kutlama mektubu yolladı ve başarılarının devamını diledi. Kırkpınar Başpehlivanlarından Recep Kara Ordu Beld.Spor Daire Başk. oldu. Büyük Milli takımlarının katılacağı ve hafta sonunda Bulgaristan'da yapılacak Dan Kolov-Nikola Petrov turnuvasına için kafile perşembe günü Sarıyer'den hareket edecek..