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Güreşte Ozan Özen damgası

Karaçayır Güreş salonunda gerçekleştirilen Yıldızlar Serbest Stil Güreş Müsabakaları sonucunda şehit Ozan Özen Ortaokulu takım halinde şampiyon oldu.

Güreşte Ozan Özen damgası

Haber: Erdal Tanrıverdi

2019-2020 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyet takviminde yer alan "yıldızlar serbest stil Güreş müsabakası" 13 Ocak 2020 pazartesi günü Karaçayır güreş salonunda yapıldı.

Yapılan müsabakalar sonucunda

100 KG

EBUBEKİR GÜNDOĞAR 1.

75 KG

AYDOĞAN ALTUNEL 1.

68 KG

İLKCAN ÜNLÜ 1.

62 KG

AKIN ARSLAN 1.

57 KG

EMRE ÇETİNKAYA 1.

52 KG

EMİR AYDEMİR 3.

48 KG

ADEMİR HEPDEMİR 3.

44 KG

M. ENES ŞİŞLİ 2.

ENES EVRAN 3.

41 KG

M. ALİ DAHA 2.

38 KG

MUSTAFA AYKAÇ 2. olmuşlardır.

Elde edilen bu başarı ve madalyalarla ŞEHİT OZAN ÖZEN ORTAOLULU YILDIZLAR SERBEST STİL GÜREŞ TAKIMI takım halinde İL ŞAMPİYONU olmuştur.

Esra Perçin

Esra Perçin

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