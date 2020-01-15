Güreşte Ozan Özen damgası

Haber: Erdal Tanrıverdi
2019-2020 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyet takviminde yer alan "yıldızlar serbest stil Güreş müsabakası" 13 Ocak 2020 pazartesi günü Karaçayır güreş salonunda yapıldı.
Yapılan müsabakalar sonucunda
100 KG
EBUBEKİR GÜNDOĞAR 1.
75 KG
AYDOĞAN ALTUNEL 1.
68 KG
İLKCAN ÜNLÜ 1.
62 KG
AKIN ARSLAN 1.
57 KG
EMRE ÇETİNKAYA 1.
52 KG
EMİR AYDEMİR 3.
48 KG
ADEMİR HEPDEMİR 3.
44 KG
M. ENES ŞİŞLİ 2.
ENES EVRAN 3.
41 KG
M. ALİ DAHA 2.
38 KG
MUSTAFA AYKAÇ 2. olmuşlardır.
Elde edilen bu başarı ve madalyalarla ŞEHİT OZAN ÖZEN ORTAOLULU YILDIZLAR SERBEST STİL GÜREŞ TAKIMI takım halinde İL ŞAMPİYONU olmuştur.