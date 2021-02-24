Gürsel Aksel Stadı resmen açıldı



Haber: G. Deniz Bakır

Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gürsel Aksel Stadı Açılış Töreni’ne video konferans yöntemiyle katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte Fevzi Zemzem'lerin forma giydiği Göztepe'nin güzel bir stada sahip olduğunu belirtirken, İzmir'in şanına yakışan ve uluslararası müsabakaların da yapılabileceği 20 bin kişilik bir stadın 400 milyon liraya mal olduğunu söyledi.

Türkiye'nin spor altyapısının geldiği noktanın en güzel sembollerinden biri

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise yaptığı konuşmada, dünyanın en iyi statlarına aday gösterilen Gürsel Aksel Stadı'nın Türkiye'nin spor altyapısının geldiği noktanın en güzel sembollerinden biri olduğunu kaydetti. Stadın yapımına katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, İzmir'de inşa edilen Yüksek Performans Merkezi'nin açılışını Erdoğan'ın bir sonraki ziyaretinde gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a stad daveti

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, ‘’ 95 yıllık rüyamızdı bu. Çok övünebileceğimiz bir stadımız var. Burada sizi bir maça bekliyoruz pandemi sonrasında" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun üzerine, "Bu beladan kurtulalım da inşallah, şöyle bir jübile mi olur, ondan sonra orada sembolik bir maç mı yapabiliriz. Böyle bir ayarlama olabilir ama vekâleten Alpay o işi götürür zaten" dedi.

Milli maç müjdesi

TFF Başkanı Nihat Özdemir de cuma günü Adana Stadı'nın açıldığını hatırlatarak, "Bugün de Gürsel Aksel Stadı'nı açıyoruz. İnşallah pandemi süreci bitince, seyircili maçlar oynandığında bu stadyuma da bir milli maç ile buraya da iltifat edebiliriz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana ve İzmir'deki iki stadın da çok güzel olduğunu belirterek "Bundan sonra bütün iş neticeler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gelecek temennisi ile dağıttık mı, makasları geri vermeyin, bugünün anısına makaslar sizlerde hatıra olarak kalmalıdır. Ya Allah, Ya Bismillah" demesinin ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Törene katılan milli sporcular Ferhat Arıcan ve Emre Sakçı ile sohbet eden Bakan Kasapoğlu, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'den stat hakkında bilgi aldı.