Gürsel: Bizim hedefimiz her zaman iyi oynamak

Haber: Ceylan Beykoz

Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında Bandırmaspor, konuk olduğu Tuzlaspor’a karşı sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "8 haftalık bir hazırlık dönemi geçirdik. Geçen hafta maç yapmadığımız için oyuncularımız sabırsızlanmaya başladı. Bugün de maçımız 17.00’deydi, hava şartları iki takım için de şartlar aynıydı. Oyun kontrolü tamamen bizimdeydi. Lige 3 puanla başladığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Bu sene Bandırmaspor’un hedefleri için de konuşan Gürsel, "Ligi kaçıncı sırada bitireceğimizi hiçbir zaman düşünmüyoruz. Önemli olan bir futbol kültürü oluşturmak. Önümüzde 35 maç var. Geçeceğimiz çok yollar var. Bizim hedefimiz her zaman iyi oynamak, kendi futbol kültürümüzü oluşturmak. Kendi oyun felsefemizi sahaya yansıtırsak, hedeflerimize götürecektir. Bundan sonra sahanın içinde yapacaklarımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Tuzlaspor cephesi

Mutlu “İstediklerimizi sahaya yansıtamadık”

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor'a 2-0 yenilen Tuzlaspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Bandırmaspor bizden daha iyi oynadı, maçı da kazandı" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında Tuzlaspor, Sancaktepe 15 Temmuz Stadı’nda konuk ettiği Bandırmaspor’a 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Bandırmaspor ile zor bir maç oynadık. Yeni bir ekibiz. Takımın oturmasıyla ilgili sıkıntılarımız var. Bandırmaspor, bize göre geçen seneden aynı takımla oynadığı için avantajlıydı. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Bandırmaspor bizden daha iyi oynadı, maçı da kazandı. Maçı burada bırakıp önümüzdeki maça hazırlık yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.