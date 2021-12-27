Gürsel: Penaltımız verilmedi

Haber: C. Kutay Aykan

Gürsel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmayı hedeflediklerini ancak başaramadıklarını söyledi.

Oyuna iyi başladıklarını ve ardından rakibin oyunu dengelediğini aktaran Gürsel, "Ligin ilk yarısını kazanarak bitirmek istiyorduk ama olmadı. Şiddetli rüzgar da oyunumuza engel oldu." diye konuştu.

Karşılaşmada gol pozisyonu bulmakta zorlandıklarını dile getiren Gürsel, şunları kaydetti:

"Oyuncularımın çok istemesine rağmen maçı kazanamadık ve berabere kaldık. Santos'un ikinci sarı kartına bağlı olarak kırmızı kart gördüğü pozisyonun başında oyuncumuza yapılan net faulü hakem nedense görmedi. Maçın sonlarına doğru bir penaltımızın da verilmediğini düşünüyorum. Devre arasında Yeni Malatyaspor ile kupa maçımız var. Daha sonra da maç maç önümüze bakacağız."

İstanbulspor cephesi

Dalgıç"Maç için çok iyi hazırlanmıştık

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç ise Bandırmaspor ile sıralamayı etkileyecek bir maç yaptıklarını aktardı.

Şiddetli rüzgârın da oyunu olumsuz etkilediğini belirten Dalgıç, "Maç için çok iyi hazırlanmıştık. Ancak rüzgar, istediğimiz oyunu sergilememizi etkiledi. Bu maç geride kaldı. Kısa devre arasını iyi değerlendirerek ikinci yarıya hazırlanacağız. Bandırmaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.