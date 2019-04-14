Gururumuzsunuz Çocuklar!..



Haber: Gönül Olutürk

Son yıllarda yaptığı yatırımla salonlara yeni bir heyecan getiren ve aldığı başarılı sonuçlarla Bolu’ya Hentbol sporunu sevdiren Sebenspor Genç Erkekler Türkiye Şampiyonasında ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı. Final maçında Beşiktaş ile karşılaşan temsilcimiz güçlü rakibine karşı başa baş bir oyun ortaya koysa da mücadeleden 34-29 mağlup ayrıldı. İlk yarıyı 17-12 geride bırakan ekibimizin ikinci yarıdaki temposu maçı kazanmaya yetmedi. Turnuvada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Sebenspor’un gençleri geçtiğimiz yıl Türkiye 3’üncüsü olmuşlardı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Karşılaşmayı çok sayıda taraftarda izlerken, sporsever Bolulular Sebenspor’u final maçında yalnız bırakmadılar. Karaçayır spor salonunda hatırı sayılır bir taraftar grubu temsilcimizi destekledi ve maç sonunda iki takım sporcularını ayakta alkışladılar. Sebenspor yönetimi karşılaşma da takımlarına destekte bulunan tüm sporseverlere teşekkür ettiler.

EN İYİ KALECİ VE KRAL SEBEN’DEN

Organizasyonun sonunda yapılan ödül töreninde dereceye giren takımlara ödülleri Penta Spor Organizasyon yetkilisi Bülent Tanesen, Sebenspor Kulüp Başkanı Canip Demirer, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Ramazan Demir, Sadık Öztürk, Muzaffer Akdoğan, Seben Derneği Başkanı Selami Eryılmaz, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Seben Kaymakamı Muhammet Fatih Günlü, Sebenspor Onursal Başkanı Süleyman Özbag ile Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu tarafından verilirken, Penta Spor Organizasyon sponsorluğunda tüm müsabakalarda göstermiş oldukları performanslara göre değerlendirilen sporculardan Organizasyonun;

En iyi kalecisi Kerem Kezen-Sebenspor

En iyi sol kanat oyuncusu Erdem Ateş- Maliye Piyango

En iyi sağ kanat oyuncusu Şevket Yağmuroğlu-Beşiktaş

En iyi sol oyun kurucu Eray Karakoç-Sebenspor

En iyi sağ oyun kurucu Doğukan Keser- Beşiktaş

En iyi orta oyun kurucu Ali Teke Mersin İdman Yurdu

En iyi pivotu Ahmet Şenel Şahin-Beşiktaş

Gol kralı Doğukan Özdemir – Sebenspor olurken,

Organizasyonun En Değerli Oyuncusu Beşiktaş’tan Gökay Bilim seçildi.

Turnuva sonucunda sıralama ise şu şekilde oluştu:

1.Beşiktaş

2.Sebenspor

3.Mersin İdman Yurdu

4.Göztepe

5.Maliye Milli Piyango

6.Antalyaspor

7.Zonguldak Halay Oyunları GSK

8.Karşıyaka Belediyesi GSK