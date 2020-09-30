Haber: Aysun Beykoz

Eroğlu, “Geçen hafta oynadığımız oyunu sonuca çeviremedik. Mağlup olduğumuz bir maçtı ama oyunun her geçen arttığını hem antrenmanlarda hem de maçlarda gözlemliyoruz. Futbolcularımızın bireysel performans anlamında yukarıya çekmek, takım performansını yukarı çekmek, uyumu aşma anlamında önümüzdeki haftalar çok daha iyi olacağını biliyoruz. Ama bu süreçte oynayacağımız maçları da kazanmamız gerekiyor. Bugün kazanmaya geldik. Boluspor geçen hafta Adana Demir deplasmanından beraberlikle döndü. Hücum hattında süratli oyuncuları var. Biz maçın başında istediğimiz pas trafiğini tutturamadık. Rakibin beklediği bölümlerde oyun organizasyonumuzu istediğimiz gibi yapamadık. Yaptığımız pas hatalarıyla etkili olamadık. Tabii ki bu süreç zaman zaman üstünlük kurmasını sağlıyor. Skoru yakaladıktan sonra 1-0’da tutmamız gereken oyunu duran toptan yediğimiz golle 1-1’den sonraki süreç iki takım için de tempo çok yüksek olmadı ama biz topa sahip olarak oynamaya çalıştık. Rakibin 1-2 net pozisyonları vardı ama biz de ceza sahası girişlerinde son pası daha iyi kullanabilseydik daha çok pozisyona girecektik. Güzel bir dakikada golü bulduk. Savunma anlamında takımım çalıştığımızın büyük bir bölümünü yapmaya çalıştılar. Alanı daraltarak oynamaya çalıştık. Güzel bir galibiyet aldık. Bu anlamda mutluyuz. 3 haftada 6 puanla sonuçlandırdık” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020, 13:12