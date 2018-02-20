Haber: Semih Baykal

Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Bolusppor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Öncelikle oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Adana Demirspor karşısında çok zor bir maçtan 3 puan aldık. Güzel bir galibiyet oldu, iyi bir oyunla galibiyet serimizi devam ettirdik. Bu galibiyet çok önemliydi çünkü hafta içerisinde ciddi eksiklerimiz vardı. 5 tane kullandığımız oyuncudan Adana'ya eksik geldik. Ama bugün oynayanlar ayaklarına yüreklerine sağlık hakikatten iyi mücadele ettiler. Oynadığımız maçtan önce alınan skorlar puan tablosunda hem aşağı sıraları hemde yukarı sıraları çok ilgilendiriyordu. Böyle olunca da maçın önemini bizim için daha da artmıştı. Sahaya da bu bilinçle konsantre ile çıktık. Sonuçta sevinçte oldu. Hafta içinde evimizde Erzurumspor maçı var hemen bu maçın hazırlıklarına başlayacağız. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum" dedi.