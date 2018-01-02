HABER:Gönül Olutürk

Maçın sonunda konuşan Teknik Direktör Fahrettin Yerlikaya, maçta takımın istediklerini fazlasıyla yansıttıklarını belirterek “Takım bugün istediğimi fazlasıyla sahaya yansıttılar. Zaten sonuçtan da belli oluyor. Önemli olan burada galip gelmekti. 1 – 0’da olsa galip gelmekti. Şimdiden sonra playoff için çalışmalarımızı daha çok hızlandıracağız. Takımda transfer dönemlerimizde olacak. Onun için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Güzel bir maç oldu. Arkadaşlarımız iyi mücadele edip iyi pas yaptılar”dedi.

Play Offgrubunuda değerlendiren Yerlikaya açıklamasını “Play offa kalan takımların kalitesi belli. Kendilerini kanıtlamış, O şekilde gelmiş takımlar oldukları için kaliteleri belli. Çok çetin maçlar olacağını düşünüyorum. Biraz daha kalite yükselecek. Daha iyi maçlar olacak. Hem oynayanlar için hem izleyenler için daha seyir zevki güzel maçlar olacak. İnşallah sakatlıksız, bizim içinde iyi sonuç olan sezon geçiririz” ifadeleriyle sonlandırdı.