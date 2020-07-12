Güzel Haber İstanbul’dan

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçta , kümede kalma mücadelesi veren Boluspor, TFF 1. Lig'de play-off potasında yer alan Akhisarspor ile karşılaştı. Boluspor maçı kaybetti ancak İstanbulspor’un Osmanlıspor’u son dakikada yenmesiyle sevindi. Akhisarspor ise Süper Lig umudunu son haftaya taşıdı. Akigolara galibiyeti getiren golü 5. dakikada Cocalic kaydetti. Ege temsilcisi bu sonuçla puanını 57'ye yükseltip 4. sıraya tırmandı. 15. sırada yer alan Boluspor ise 30 puanda kaldı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Mehmet Salim Mazlum xx

Boluspor: Mosquera xx, Fethi Özer xx, Burak Bekaroğlu xx, İsmail Konuk xx, Hayrullah Bilazer xx, Seth xx (Melih Okutan dk. 46 xx), Mustafa Durak xx, Cumali Bişi, Bilal Kısa xx (Emir Halilovic dk. 71 xx), Mustafa Eskihellaç xx (Kidric dk. 79 xx), Gökhan Sazdağı xx

Akhisarspor: Lokac xx, Vrsajevic xx, Uğur Kuru xx, Cocalic xx (Musa Nizam dk. 75 x), Kadir Keleş xx, Burhan Eşer xx (Tolga Ünlü dk. 74 xx), Aykut Çeviker xx (Onur Ayık dk. 59 xx), Rotman xx, Erhan Çelenk xx (Ali Kaan Güneren dk. 59 xx), Bjarnason xx (Eray Ataseven dk. 46 xx), Ergin Keleş xx

Gol: Cocalic (dk. 5) (Akhisarspor)

Sarı Kartlar: Bjarnason, Rotman, Onur Ayık (Akhisarspor), İsmail Konuk, Burak Bekaroğlu (Boluspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada topa iyi yükselen Cocalic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

32. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Lokac meşin yuvarlağı kornere çeldi.

84. dakikada Emir Halilovic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı yumruklarıyla kornere yolladı.

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