Haber: Ceylan Beykoz

Stad: Karaçayır

Elvan İnşaat Kızıkspor takımı ilk 11: *** Alperen, ** İsmail, ** Fuat, ** Hamit, ** Özkan, Furkan, *** Burak, *** Özgür, *** Serkan Kutlu, *** Serkan Bülbül, *** Devrim

Göynük Belediyespor takımı ilk 11: * Metehan Erkoç, * Turgay, * Gökhan, * Emrah, * Yasin, ** Hakan, * Ertan, * Mutlu, * Bayram, * Metehan Şefik Erhan, * Feyyaz

Goller: dk – 18 - 20 Burak, dk – 24 Özgür, dk – 47 Devrim, dk- 55 Serkan Bülbül, dk – 60 Eren, dk – 69- 72 Serkan Kutlu ( Elvan İnşaat Kızıkspor), dk – 12 Hakan ( Göynük Belediyespor)

Kırmızı Kartlar: dk – 82 Burak ( Elvan İnşaat Kızıkspor), dk – 82 Mutlu ( Göynük Belediyespor)

Bolu Amatör 1. Ligin 9. haftasında Elvan İnşaat Kızıkspor ile Göynük Belediyespor karşı karşıya geldiler. Karaçayırda oynanan mücadeleyi Elvan İnşaat Kızıkspor 8-1 gibi büyük farkla kazandı. Bu galibiyetle Kızıkspor puanını 21’e çıkararak Yeniçağspor’un puaan kaybetmesini bekledi. Ama Yeniçağspor- Bolu Belediyespor maçından beklenen haber gelmedi. Yeniçağspor’un rakibini 3-0 yenmesiyle Kızıkspor’un şampiyonluk ümitleri son buldu.