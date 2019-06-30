Güzelsur GHSİM’yi Bitirdi

Haber: Aysun Beykoz

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan maçın ilk bölümleri başabaş bir oyuna sahne oldu. Maçın ilk golü 20.dakikada Güzelsur İnşaat takımından geldi: 1-0. Bu golden sonra Gençlik Spor İl Müdürlüğü oyundan düştü ve 2 dakika sonra Güzelsur’un 2.golü geldi: 2-0. İlk yarının son anlarında Güzelsur İnşaat bir gol daha buldu ve soyunma odasına 3-0 üstünlükle gitti. 2.yarının ilk dakikalarında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü farkı 1’e indiren golü buldu: 3-1. Bu golün ardından Güzelsur İnşaat önce 4.golü, hemen sonrasında ise 5.golü attı: 5-1. Son dakikalarda 1 gol daha atan Güzelsur İnşaat maçtan 6-1 galip ayrılarak gruptan çıkma şansını son 2 haftaya taşıdı. Bu sonuçla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün gruptan çıkma şansı kalmadı.

Güzelsur İnşaat: Hakan, İsmail Hakkı, Ayhan, Murat Abat, Mustafa, Eran, Ümit, Murat Baskın, Coşkun, Arif, Yavuz, Beytullah, İsmail Emre, Mete, Burhan Cahit, Yılmaz

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü: Bahadır, İsa, Hasan, İlker, Muammer, Bayram, Uğur, Mehmet, Ömür,Yasin, Serhat, Fahrettin, Veysel, Niyazi, Murat