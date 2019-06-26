Güzelsur Hayat Buldu

Haber: Gönül Olutürk

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan mücadele başabaş bir oyuna sahne oldu. 2 takım da maçı kazanma adına elinden geleni yaparken maçın ilk golü 24.dakikada Güzelsur İnşaat’tan geldi. Bu gol maçın ilk yarısının skorunu da belirledi: 1-0. Maçtaki dişe diş mücadele 2.yarıda da sürdü. 1965 Taraftarlar Derneği eşitlik fırsatlarını kaçırdı ancak Güzelsur İnşaat 2.yarının ortasında farkı 2’ye çıkaran golü buldu: 2-0. Maçın son bölümünde yüklenen 1965 Taraftarlar Derneği uzatma anlarında kaleci hatası sonrası gelen golle farkı 1’e indirip umutlandı: 2-1. Ancak kalan süre 1965 Taraftarlar Derneğine puan getiren golü getirmeyince, Güzelsur İnşaat maçtan 2-1 galip ayrılan takım oldu. Bu sonuçla Güzelsur İnşaat gruptan çıkma şansını son 3 haftaya taşıdı. 1965 Taraftarlar Derneği yenilgiye rağmen haftayı 3.sırada kapattı.

Güzelsur İnşaat: Hakan, İsmail Hakkı, Ayhan, Murat Abat, Mustafa, Eran, Ümit, Murat Baskın, Coşkun, Arif, Yavuz, Beytullah, İsmail Emre, Mete, Burhan Cahit, Yılmaz

1965 Taraftarlar Derneği: Zikrullah, İzzet, Remzi, Mustafa, Aydın, Serkan, Engin, Murat, Sedat, Burak, Seyfi, Yakup, Volkan, Nizam, Murat, Orhan, Levent