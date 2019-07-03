Güzelsur İnşaat 3.Bitiriyor

Haber: Gönül Olutürk

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan maçın ilk golü 11.dakikada Güzelsur İnşaat takımından geldi: 1-0. Güzelsur İnşaat 15.dakikada farkı 2’ye çıkaran golü buldu: 2-0. İlk yarının son dakikalarında 3.gol de gelince Güzelsur İnşaat takımı rahatladı. İlk yarı Güzelsur İnşaat takımının 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 2.yarının başında Sümer Saray takımı bir penaltı golü ile farkı 2’ye indirdi: 3-1. Bu golün hemen ardından Güzelsur İnşaat takımının 4.golü geldi: 4-1. Son bölümde 2 gol daha atan Güzelsur İnşaat maçtan 6-1 galip ayrılarak B Grubunu son maçlar öncesi 3.sırada tamamlamayı garantiledi. Güzelsur İnşaat takımı çeyrek finalde A Grubu 2.si ile karşılaşacak.

Güzelsur İnşaat: Hakan, İsmail Hakkı, Ayhan, Murat Abat, Mustafa, Eran, Ümit, Murat Baskın, Coşkun, Arif, Yavuz, Beytullah, İsmail Emre, Mete, Burhan Cahit, Yılmaz

Temel İnşaat Sümer Saray: Lüfti, Cemil, Ahmet, Metin, Ayhan, Mehmet Öztürk, Mehmet Dursun, Hamza, Aydın, Ercan, Mücahit, Ömer, Tarık, Sedat