Güzelsur Süprize İzin Vermedi

Haber: Aysun Beykoz

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan maçın ilk yarısın oldukça keyifli geçti. Maçın ilk golünü ilk dakikalarda bulan Gerede Altundağ İnşaat 1-0 öne geçti. Bu gole cevap gecikmedi ve Güzelsur İnşaat 1-1 eşitliği yakaladı. Ancak eşitlik kısa sürdü, Gerede Altundağ İnşaat yeniden öne geçti: 2-1. Oyunu bırakmayan Güzelsur İnşaat önce 2-2 eşitliği sonra da 3-2 üstünlüğü yakaladı. Güzelsur İnşaat’ın farkı 2’ye çıkardığı gole Gerede Altundağ İnşaat 3.golle yanıt verdi ve soyunma odasın 4-3 Güzelsur İnşaat üstünlüğü ile gidildi. 2.yarıda eşitlik şanslarını kaçıran Gerede Altundağ İnşaat golleri peşpeşe kalesinde gördü. 5.golün ardından Güzelsur İnşaat 6.golü güzel bir kafa vuruşu ile yakaladı. Maçtan 7-3 galip ayrılan Güzelsur İnşaat grubu 2.sırada tamamladı ve çeyrek finalde A Grubu 3.sü Jotun Hisarspor ile eşleşti.

Güzelsur İnşaat: Hakan, İsmail Hakkı, Ayhan, Murat Abat, Mustafa, Eran, Ümit, Murat Baskın, Coşkun, Arif, Yavuz, Beytullah, İsmail Emre, Mete, Burhan Cahit, Yılmaz

Gerede Altundağ İnşaat: Şafak, Deniz Ali, Mehmet Kıvrak, Engin, Mehmet Yıldırım, Cimşit, Şenol, Rıfat, Cihan, Kaan, Nurettin, İsmail, Ali, Ersin