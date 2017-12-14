Haber: Gönül Olutürk

Maça 50.yıl 3-0’lık seri ile başladı. Çabuk toparlanan Hacı Musalar 4-4 eşitliği yakaladı. Mudurnu ekibi 9-7 öne geçti. Ancak karşılıklı sayılarla 11-11 eşitlik oluştu. Bu andan sonra Hacı Musalar OO 15-13 öne geçerken, ardından 50.Yıl OO 17-15 öne geçti. Büyük keyif veren oyunda 18.sayılarda bir kez daha eşitlik oluştu. 21-19 öne geçen 50.Yıl OO zorlu seti 25-20 aldı ve maçta 1-0 öne geçti. 2.sete 50.Yıl 4-1 üstünlükle başlamasına rağmen Hacımusalar OO 6-5 öne geçti. 7-7 eşitlik sonrasında 12-12 ve 15-15 ile heyecan sürdü. 17-15 ve 20-17 öne geçen 50.Yıl OO bu avantajı kullanamadı. 20-20 eşitliğin ardından Hacımusalar OO 22-20 öne geçti. Son bölümde 22-22 eşitlik oluştu. 24-22 öne geçen Hacımusalar OO seti 25-23 aldı ve maçı 3.sete taşıdı: 1-1. 3.sete Mudurnu temsilcisi 3-1 skor üstünlüğü ile başladı ancak bunu koruyamadı ve 6-4 geriye düştü. Saha değişimine 50.Yıl OO 8-6 önde girdi. Son bölümde oyundan düşen Hacımusalar OO karşısında 12-7 ve 13-8’lik üstünlükleri bulan 50.Yıl OO seti 15-9 maçı da 2-1 kazanan taraf oldu.