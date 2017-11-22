Haber: Gönül Olutürk

Karaçayır Spor Tesislerinde U – 14 Liginde 1 maç, TF Elit Gelişim Liginde 4 maç, U – 16 Liginde 2 maç ve Bolu 1. Amatör Liginde 3 maç olmak üzere toplamda 10 maç oynandı. Bu maçların 4’ü Cumartesi günü oynanırken 6 maç ise Pazar günü oynandı. Oynanan maçların 6 mücadeleyi ev sahibi takımları, 3 mücadeleyi de deplasman takımları kazanırken 1 maçta berabere bitti. Karaçayırda berabere biten tek maç Bolu U – 16 Liginde Elvan İnşaat Kızıkspor ile Gençlergücü takımları arasında oynandığı mücadele 3-3 berabere bitti. Karaçayırda az gollü biten maç Kıbrısçıkspor ile Özel İdare Köroğluspor takımları arasında oynandı. Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi kıbrısçık takımı 1-0 kazandı. En farklı fazla gol atılan ve en farklı skorla biten maç ise U – 1 4 liginde Elvan İnşaat Kzıkspor – Özel İdare Köroğluspor takımları arasında oynandı. Sentetik 2’de oynanan mücadeleyi Elvan İnşaat Kızıkspor takımı 9 – 0 kazandı. Karaçayırda oynanan maçların 2 tanesi 2 – 0, 2 tanesi 2-1, 2 tanesi 2 – 3, 1 tanesini 3 – 3, 1 tanesi 3 – 5, , 1 tanesi 1-0, 1 tanesi de 9-0’lık skorlarla sona erdi. Karaçayırda oynanan 10 maçta toplam 44 gol kaydedildi. Bu gollerin 17’ini deplasman takımları kaydederken, 27 golü de ev sahibi takımları kaydetti. Maç başına 4,4 gol ortalaması düşerken, takım başına ise 2,2 gol ortalaması düştü.

18 Kasım Cumartesi

U 16 ligi

Elvan İnşaat Kızıkspor – Gençlergücü: 3 – 3

Aladağspor – Kıbrısçıkspor: 3 – 5

TFF Elit Gelişim Ligleri

U – 14 Ligi: Boluspor – MKE Ankaragücü: 2 – 3

U – 15 Ligi: Boluspor – MKE Ankaragücü: 2 – 1

19 Kasım Pazar

Amatör 1.Lig

Kıbrısçıkspor – Özel İdare Köroğluspor: 1 – 0

Karacasu 2011 – Göynük İdman Yurdu: 3 – 2

Gençlergücü – Bolu Belediyespor: 0 – 2

TFF Elit Gelişim Ligi

U – 17 Ligi: Boluspor – Samsunspor: 2 – 1

U – 19 Ligi: Boluspor – Samsunspor: 2 – 0

U – 14 Ligi

Elvan İnşaat Kzıkspor – Özel İdare Köroğluspor: 9 – 0