*Masa Tenisi Gençler Ferdi Türkiye Şampiyonası (Karaçayır Spor Salonu)
10.00: Amatör Spor Haftası Yürüyüşü Atletizm (Atatürk Orman Parkı)
10.00: Amatör Spor Haftası Karate Müsabakaları (Minik-Yıldız/17 Temmuz Spor Salonu)
12.00: Boluspor-Eskişehirspor (U-14/Sentetik 1)
14.00: Boluspor-Eskişehirspor (U-15/Sentetik 1)
16.00: Amatör Spor Haftası Tenis Müsabakaları (09-14 Yaş Karaçayır Tenis Kortları)
15 Ekim Pazar
*Masa Tenisi Gençler Ferdi Türkiye Şampiyonası (Karaçayır Spor Salonu)
12.00: İnkılap İ.Ö.O. Sp. Kl.-Kütahya Voleybol Büyükler (17 Temmuz Spor Salonu)
12.00: Bolu Belediyespor-Elvan İnşaat Kızıkspor (U-16/Sentetik 1)
14.00: Aladağspor-Gençlergücü (U-16/Sentetik 1)
16.00: Amatör Spor Haftası Tenis Müsabakaları (09-14 Yaş/Karaçayır Tenis Kortları)
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!