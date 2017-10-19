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19 Ekim 2017 Perşembe
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    • Hafta sonu spora doyulacak

    Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü resmi internet resmi sitesinden20 Ekim ile 22 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Spor Etkinliklerinin programını açıkladı.

    19 Ekim 2017 Perşembe 12:13
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    Hafta sonu spora doyulacak

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Futbol, voleybol ve tenis müsabakaları ile sporseverlere spor dolu bir hafta sonu geçirtecek. Hastanın ilk spor etkinliği 20 Ekim Cuma saat günü 17.30da karaçayır Tenis Kortlarında oynanacak Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası ile başlayacak. Bu turnuva 22 Ekim Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalarla son bulacak. Sporda hafta sonu kapanışını 22 Ekim Pazar günü saat 18.00 da Atatürk Stadyumunda oynanacak olan Boluspor – Balıkesir Baltok maçı ile son bulacak. Hafta sonu 16 spor müsabakası yapılacak. Müsabakalar Karaçayır Tenis Kortları, Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik Saha, 17 Temmuz Spor Salonu ve Atatürk Stadyumunda yapılacak. 20 Ekim – 22 Ekim haftalık spor programı şu şekilde;

     

    20 Ekim Cuma: 17.30 Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası – tenis – tüm kategoriler – Karaçayır Tenis Kortları

     

    21 Ekim Cumartesi:12.00 Gençlergücü – Elvan İNŞ. Kızıkspor – Futbol – U-16 – Sentetik 1

     

    21 Ekim Cumartesi:14.00 Kıbrıscıkspor – Bolu Belediyespor – Futbol – U-16 – Sentetik 1

     

    21 Ekim Cumartesi:17.30 Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası – tenis – tüm kategoriler – Karaçayır Tenis Kortları

     

    22 Ekim Pazar:11.00 Özel İdare Köroğlu – Yumrukayaspor – Futbol – Amatör – Sentetik 1

     

    22 Ekim Pazar:12.00  Boluspor – Altınordu – Futbol – U-17 – Sentetik 2

     

    22 Ekim Pazar:13.00  Geredespor – Kıbrıscıkspor – Futbol – Amatör – Sentetik 1

     

    22 Ekim Pazar:14.00  Boluspor – Altınordu – Futbol – U-19 – Sentetik 2

     

    22 Ekim Pazar :14.00  Göynük İ.Y. – Gençlergücü – Futbol – Amatör – Göynük

     

    22 Ekim Pazar:14.00  MengenBelediyespor –GöynükBelediyespor –Futbol –Amatör –Mengen

     

    22 Ekim Pazar:15.00  Boluspor –Balıkesir – Futbol – U-21 – Çim

     

    22 Ekim Pazar:15.00  Yeniçağaspor – DevrekBelediyespor – Futbol – BAL – Yeniçağa

     

    22 Ekim Pazar15:00Elvan İnşaatKızıkspor – Karacasu 2011 – Futbol –Amatör– Sentetik 1

     

    22 Ekim Pazar:15.00 Bolu BLD.Spor – İdman Ocağı – Voleybol – Büyükler –    17 TemmuzSpor Salonu

     

    22 Ekim Pazar:17.30  Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası – tenis – tüm kategoriler – Karaçayır Tenis Kortları

     

    22 Ekim Pazar:18.00  Boluspor – BalıkesirsporBaltok – Futbol –   Büyükler – Atatürk Stadyumu

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Gençlik, Hizmetleri, Spor, İl

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