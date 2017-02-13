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13 Şubat 2017 Pazartesi
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    • Haftalar sonra formayı giydi

    Boluspor ligin 16.haftasında sahasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan AndreSantos 3 maçtan sonra forma giydi.

    13 Şubat 2017 Pazartesi 10:13
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    Haftalar sonra formayı giydi

    Haber: Erdal TANRIVERDİ

    AndreSantos Mersin İdmanyurdu maçında formasına yeniden kavuştu. Santos 329 dakika sonra forma giydi. Boluspor ligin 16.haftasında sahasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan AndreSantos 3 maçtan sonra forma giydi.

    Fuat Çapa Mersin İdmanyurdu maçında yedek soyundurduğu AndreSantos’u 59.dakikada Yusuf Emre’nin yerine oyuna dahil etti. AndreSantos’un maça girmesiyle Boluspor baskısını arttırdı. Santos’un 79.dakikada yakaladığı net gol pozisyonunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

     

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