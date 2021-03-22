Haftanın maçında kazanan Giresunspor

Haber: N. Halid Altundal

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Yılport Samsunspor ile GZT Giresunspor karşı karşıya geldi.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan, Ümit Öztürk'ün yönettiği mücadele, 2-0'lık GZT Giresunspor üstünlüğüyle son buldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller, 90+1 ve 90+7. dakikalarda Traore'den geldi.

Yılport Samsunspor'da Kerem Can Akyüz, 73. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu andan 6 dakika sonra, yine kırmızı-beyazlı ekipten Kubilay Yavuz, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 9 kişiyle tamamladı.

Kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Ertuğrul Sağlam da, 90+8. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligin liderini belirleyecek mücadele sonunda 56 puana ulaşan GZT Giresunspor, üç haftalık mağlubiyet serisini kırdığı gibi, liderlik koltuğundaki yerini korumayı da başardı.

51 puanda kalan Yılport Samsunspor ise, rakibini mağlup ederek lider olma fırsatını tepti. Samsun ekibinin galibiyet özlemi 4 maça yükseldi.

İki ekip arasında, ligin ilk yarısında Giresun'da oynanan mücadele 0-0 eşitlikle noktalanmıştı.