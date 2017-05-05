6 Mayıs Cumartesi
*Okul Sporları Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Tüm Kategoriler (Murat Canbaş Spor Salonu)
10.00 İzzet Baysal Şükran Günleri Satranç Turnuvası Tüm Kategoriler (Öğretmen Evi)
11.00 Özel İdare Köroğlu-Elvan İnşaat Kızıkspor Futbol U-12 (Sentetik 2-1)
12.00 Kıbrıscıkspor-Bolu Belediyespor Futbol U-12 (Sentetik 2-1)
13.00 Boluspor-Özel İdare Köroğlu Futbol U-11 (Sentetik 2-1)
14.00 Elvan İnşaat Kızıkspor-Kıbrıscıkspor Futbol U-11 (Sentetik 2-1)
15.00 Boluspor-Elvan İnşaat Kızıkspor Futbol U-13 (Sentetik 2)
7 Mayıs Pazar
*Okul Sporları Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Tüm Kategoriler (Murat Canbaş Spor Salonu)
10.00 İzzet Baysal Şükran Günleri Satranç Turnuvası Tüm Kategoriler (Öğretmen Evi)
15.00 Boluspor-Şanlıurfaspor Futbol U-21 (Çim)
18.30 Boluspor-Şanlıurfaspor Futbol TFF 1. Lig (Atatürk Stadyumu)
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