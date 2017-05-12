*12 Dev Adam Basketbol Şöleni Müsabakaları Basketbol Minikler (17 Temmuz Spor Salonu)
14 Mayıs Pazar
*12 Dev Adam Basketbol Şöleni Müsabakaları Basketbol Minikler (Karaçayır Spor Salonu)
11:00 Boluspor-Kıbrıscıkspor Futbol U-12 (Sentetik 2)
12:00 Elvan İnşaat Kızıkspor-Bolu Belediyespor Futbol U-12 (Sentetik2)
13:00 Kıbrıscıkspor-Özel İdare Köroğlu Futbol U-11 (Sentetik 2)
14:00 Bolu Belediyespor-Boluspor Futbol U-11 (Sentetik 2)
15:00 Boluspor-Kıbrıscıkspor Futbol U-13 (Sentetik 2)
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