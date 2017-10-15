Haber: Semih BAYKAL

TFF 1. Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Boluspor, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "İlk 25 dakika çok etkili oynadık. Birkaç net pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Daha çok kazandıkları topu uzun kullanarak Umut'un fizik kalitesinden ve Kenan ile İlhan'ın çabukluğundan yararlanmak istediler. Ama takım olarak buna iyi gayret gösterdik. Hiç pozisyon olmayacak şekilde soyunma odasına 1-0 gittik. Golü atamadığınız zaman rakibin direnci artıyor. Hamle yapmaya çalıştık, ama hamleler de beklediğimiz gibiydi. Çünkü sakatlıktan dönen yeni oyuncularımız vardı. Belki bir şey yaparlar diye o hamleleri yaptık. Oyun olarak gayet iyiydi. Ama sonuç olarak elimizde bir şey yok. Yarın herkes skoru konuşacak. Oynadığımız oyunu konuşmayacaklar. İyi oyun zamanla sonuca yansıyacak. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Üzüldük ama futbolda böyle şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.