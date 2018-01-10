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10 Ocak 2018 Çarşamba
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    • “Hak ettiğimiz yerde oluruz”

    İkinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da yapan Boluspor'da başarılı futbolcu İshak Çakmak, açıklamalarda bulunarak “Umarım sezon sonunda hak ettiğimiz yerde oluruz” dedi.

    10 Ocak 2018 Çarşamba 14:10
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    “Hak ettiğimiz yerde oluruz”

    Haber: Semih Baykal

    Hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirenBoluspor'untecrubeli futbolcu İshak Çakmak, açıklamalarda bulundu. Kamp dönemlerinin yoğun geçtiğini belirten Çakmak, "Arkadaşlık ortamı gerçekten çok iyi ve bundan dolayı rahatız. Çok iyi çalışıyoruz. Ligin ikinci yarısı ilk yarı gibi olmayacak. Her zaman ikinci devreler daha çetin daha mücadeleci geçiyor. Bizde ona göre antrenmanlarımız yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

    “TAKIM AYRI BİR HAVAYA GİRDİ”

    Sezon başında Süper Lige çıkmaya oynayan 6-7 takımdan biri olduklarını belirten İshak Çakmak, "Büyük hedeflerle kuruldu bu takım. Ama lige çok kötü başladık ve sonucunda da hoca değişikliği oldu. Sait Karafırtınalar hocamız geldi. Onunla takım ayrı bir havaya girdi. Arka arkaya iyi sonuçlar aldık. Takım halinde bu kötü gidişin altından kalkmayı bildik. Çıkış yakaladık ve umarım bu çıkışımızı ikince devre sürdürebiliriz" ifadelerini kullandı. Başka takımların hedefi ilk 2'dir. Bizim şampiyonluk hedefinden şaşma gibi bir durumumuz yok. Umarım sezon sonunda hak ettiğimiz yerde oluruz" ifadelerini kullandı.

    “30 MAÇIN ALTINA İNMEMEYE ÇALIŞIRIM”

    Futbol hayatında 30 maçın altına inmek istemediğini belirten İshak Çakmak, "Her sene 30 maçın altına inmiyorum. Konya'da güzel günlerim geçti. Her zaman çalışırım mücadeleden kaçmam. Umarım futbol hayatım boyunca 30 maçın altına inmemeye çalışırım. Daha önce birlikte çalıştığım hocalar oynadığım mevkide alanı boşaltmamı istiyorlardı. Her hocanın farklı bir yoğurt yiyişi var. Şuan ki hocamız benden hem ofansif, hem defansif olmamı istiyor. Bundan dolayı yeri geldiğinde golde atıyorum, golde attırıyorum. İnşallah elimden geldiğince gol sayılarımı yukarı arttıracağım" diye belirtti.

    “KULÜBE RESMİ TEKLİF YOK”

    Kendisin isteyen kulüpler olduğunu belirten başarılı futbolcu, "Menajerlerim aracılığıyla teklifler geliyor. Ama kulübe resmi teklif yok. Amacım Boluspor'u lige çıkarmak ve uzun yıllar burada kalıp bu forma altında mücadele etmek" dedi.

     

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