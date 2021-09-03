Hakan Bilgiç Boluspor’da

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor Kulübü resmi hesabından yapılan açıklamaya göre; “Kulübümüz, Profesyonel Futbolcu Hakan Bilgiç ile iki yıllık sözleşme imzaladı” ifadeleri kullanıldı.

Hakan Bilgiç'i tanıyalım:

1992, Mardin doğumlu olan 28 yaşındaki sağ bek Hakan Bilgiç, Belçika'nın FC Brüssel takımında futbola başladı. Daha sonra Elazığspor'a transfer olan Bilgiç; Sivasspor, Adana Demirspor ve Bandırmaspor takımlarında forma giydi. Hakan Bilgiç kariyerinde, TFF 1. Lig'de 126 kez, Belçika 2. Ligi'nde 37 kez, Süper Lig'de 13 kez görev aldı.

Hakan Bilgiç geçtiğimiz sezon Bandırmaspor’da 22 maçta forma giydi. Sezonu 2 gol, 2 asistle tamamladı. Sağ bek bölgesinde oynayan Hakan 3’de sarı kart gördü.