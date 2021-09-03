banner120

Hakan Bilgiç Boluspor’da

Kırmızı beyazlı ekibimiz Boluspor transfer döneminin sonuna yaklaşırken Bandırmaspor forması giyen sağ bek Hakan Bilgiç ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Hakan Bilgiç Boluspor’da

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor Kulübü resmi hesabından yapılan açıklamaya göre; “Kulübümüz, Profesyonel Futbolcu Hakan Bilgiç ile iki yıllık sözleşme imzaladı” ifadeleri kullanıldı.

Hakan Bilgiç'i tanıyalım:

1992, Mardin doğumlu olan 28 yaşındaki sağ bek Hakan Bilgiç, Belçika'nın FC Brüssel takımında futbola başladı. Daha sonra Elazığspor'a transfer olan Bilgiç; Sivasspor, Adana Demirspor ve Bandırmaspor takımlarında forma giydi. Hakan Bilgiç kariyerinde, TFF 1. Lig'de 126 kez, Belçika 2. Ligi'nde 37 kez, Süper Lig'de 13 kez görev aldı.

Hakan Bilgiç geçtiğimiz sezon Bandırmaspor’da 22 maçta forma giydi. Sezonu 2 gol, 2 asistle tamamladı. Sağ bek bölgesinde oynayan Hakan 3’de sarı kart gördü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İlk maçlarını Bolu’da oynayacaklar
İlk maçlarını Bolu’da oynayacaklar
  1. Spor

banner128

banner124