Hakan Canbazoğlu Geliyor

Son iki sezonda Boluspor'da önemli bir performans ortaya koyan kaleci Gökhan Değirmenci ile yeniden anlaşamayan Boluspor, bu sezon ardı ardına bu mevkiye transfere devam ediyor.

Hakan Canbazoğlu Geliyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Birinci kaleci olarak alınan Ozan Evrim Özenç'in bel fıtığı nedeniyle sahalardan uzak kalması sebebiyle kırmızı beyazlı ekip teknik heyetin raporu doğrultusunda yeniden transfere yöneldi. Kırmızı beyazlılar 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Hakan Canbazoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.  Hakan Canbazoğlu Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ile  2 sezon önce play-off finalinde kurtardığı penaltılarla Erzurum ekini şampiyonluğa taşımıştı.   

Takımdan Ayrıldı

Canbazoğlu dün itibariyle takımdan ayrılma isteğini kulübe bildirdi. Tecrübeli eldivenin Boluspor maçı sonrası Boluspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
6 Puanlık Maç
6 Puanlık Maç
  1. Spor

banner133

banner129