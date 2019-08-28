Hakan Canbazoğlu Geliyor

Haber: Erdal Tanrıverdi
Birinci kaleci olarak alınan Ozan Evrim Özenç'in bel fıtığı nedeniyle sahalardan uzak kalması sebebiyle kırmızı beyazlı ekip teknik heyetin raporu doğrultusunda yeniden transfere yöneldi. Kırmızı beyazlılar 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Hakan Canbazoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. Hakan Canbazoğlu Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ile 2 sezon önce play-off finalinde kurtardığı penaltılarla Erzurum ekini şampiyonluğa taşımıştı.
Takımdan Ayrıldı
Canbazoğlu dün itibariyle takımdan ayrılma isteğini kulübe bildirdi. Tecrübeli eldivenin Boluspor maçı sonrası Boluspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.