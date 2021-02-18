Hakan Keleş: Hedefimiz Süper Lig

Haber: N. Halid Altundal

Keleş, "İyi bir seri yakaladık. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Giresunspor olarak inşallah hedefimiz Süper Lig" dedi. Spor Toto 1. Lig'de lider konumda bulunan Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş,bir televizyon programına bağlanarak açıklamalarda bulundu. "Gol yememe serisi çok önemli" diyen Keleş, "Sadece bir gol yedik o da Bursaspor maçında penaltıdan... 14 maçtır yenilmiyoruz. Bu da benim için önemli... Gol yememek takım disiplini ve takım savunmasıyla alakalı bir şey. Bunu Atletico Madrid çok iyi yapıyor. Oradan esinlenmiş olabilirim. İyi savunma yapıyoruz. Kazanmak için de savunma yapılır. Öne geçtiğimiz zaman kazanmak için savunma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hep önümüze bakıyoruz"

Sezon başında zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden 49 yaşındaki teknik direktör, "Sezon başı bayağı bir sorunlarımız oldu. Yeni kurulan bir takımız. Bunun da sorunlarını yaşadık. Bu periyotta eksiklerimiz vardı. Birçok oyuncumuzdan yoksun oynadık. Kadromuz da çok geniş değil... Sezon başında transferimizi zor açtık. Kontrollü bir bütçeyle takım kurmak zorundaydık. Bütün bunlara rağmen bu dönemde iyi bir çıkış yakaladık. Bu da bizi gayet memnun etti. Bizim için geçmiş yok geleceğe, önümüze bakıyoruz. Önümüzdeki, "Ankaraspor maçını nasıl kazanırız?" bunu düşünüyoruz." dedi.

"Başarımızda bu durum önemli rol oynadı"

Şans verdiği oyuncuların bu şansı çok iyi değerlendirdiğine değinen Hakan Keleş, "Bu konuda oyuncularıma teşekkür ediyorum. Eksik oyuncularımızı hiçbir zaman aratmadılar. Burada takım birlikteliği, takım uyumunu çok iyi sağladık. Herkes katkı sağladı. Kadro genişliğimiz yok ama görev verdiğimiz oyuncular görevlerini eksiksiz yerine getirdiler. Başarımızda bu durum da önemli rol oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Keleş son olarak, "Şampiyonluk ve Süper Lig şansımızı yüzde 51 olarak görüyorum. İlk yarıdaki puan kayıplarımızı telafi etmemiz gerekiyordu. İyi bir seri yakaladık. Bu periyodu iyi geçtik. Yakaladığımız havayı devam ettirmek istiyoruz. İnşallah hedefimiz Süper Lig..." diyerek sözlerini tamamladı.