Hakan Keleş: "Süper Lig'e çıkacağız"

Haber: Volkan Yılmaz

Keleş, kulübün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, geride kalan 10 haftada iyi bir istatistik elde ettiklerini belirtti. Takımın geçmiş sezonlara kıyasla iyi bir pozisyonda olduğunu belirten Keleş, ligde 9 maçta 15 puan topladıklarını, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 5. tura yükseldiklerini ifade etti. Keleş, geçen hafta ligde Samsunspor karşısında oyun ve pozisyon olarak üstün bir maç oynadıklarını kaydederek, "Üstelik belki de oyunun gidişatında büyük etki sağlayacak net bir penaltı pozisyonumuz verilmedi. Bu maçı kazandığımız zaman iyi bir avantaj elde etmiş olacaktık. Bu tip maçlarda kaybetmemek önemli. Ayrıca futbolcularımızı da kutluyorum. Maçlarımızı oldukça ağır bir zeminde oynuyoruz. Bir an önce yeni stadımıza geçmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Kupada bir üst tura yükseldikleri için sevinçli olduklarını dile getiren Keleş, "Kupaya da büyük önem veriyoruz. Önümüzde çok yoğun bir program var. Üç günde 1 maç oynuyoruz. 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynayacağız. Hepsi zor maçlar. Pandemi sürecinden etkilenmezsek eğer bu periyodu iyi bir şekilde geçirerek hedeflediğimiz sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.