Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İl Hakem Kurulu'ndan alınan bilgiye göre eğitime katılacak olanların isimleri internet sitesinde yer aldı. Eğitime katılmayan Hakem ve Gözlemcilere görev verilmeyeceği açıklandı. Eğitimde B Klasman Hakemleri, C Klasman Hakemleri, Klasman Yardımcı Hakemleri, Bölgesel Hakemler, İl Hakemleri, Aday Hakemler, Klasman Gözlemcileri, Bölgesel Gözlemciler ve İl Gözlemcileri yer alacak. Seminer tarihinde başka ilde olanların, oldukları ilden seminer tarih ve saatini öğrenerek bulundukları ilde yapılacak olan seminerlere katılıp isimlerini listeye ilave ettirmesi ve bilgi vermesi gerekiyor. En az bir yıl Aday veya HİF hakemi olarak görev yaptıktan sonra il hakemliğine yükselmeyi hak eden Hakemlerin 6 Mart Pazartesi gününe kadar İl Hakem Kurulu'na müracaat etmesi gerektiği vurgulandı.