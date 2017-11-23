Haber: Gönül Olutürk

Son haftalarda hakem hatalarıylaAdana Demirspor'u durdurmaya çalıştıklarının farkında olduklarını belirten Mehmet Gökoğlu açıklamalarında "Hakem hatalarından artık biz bıktık, Yusuf Namoğlu hocamızı birkaç kere aramamıza rağmen telefonlarımıza çıkmadı. Sen MHK başkanıysan biz de 1940 yılından beri süre gelen şerefli Adana Demirspor Kulübüyüz. Adana Demirspor Kulübü'nün başkanının telefonuna bakmamak çok yanlış bir şey. İsterse Yıldırım Demirören olsun bizim bu hataları neden olduğunu sorgulamalarımıza cevap vermelerini bekliyoruz. Bizim maçlarda hata yapan yanlış kararlar veren hakemler yani bizim emeğimizi çalan hakemlere bakıyoruz 2-3 hafta o hakemlere görev verilmiyor. Eminim hakem hocaları da izliyor bu hataları yorumluyorlar. Adana Demirspor Kulübü'nü, hakemlerle durdurmak gibi niyetleri varsa yanlış yapıyorlar. Bizi Allah'tan başka kimse durduramaz. Gerçekten emek çalındı. 2.5 milyon nüfuslu Adana'yı temsil ediyoruz. Bundan sonrasında dikkatli olmalılar. Bundan sonra en ufak hatada taraftar da artık rahat durmayacak. Bunu en son Gazişehir Gaziantep maçında gördük. Demirspor'u benim kadar savunan adam yok. Bildiğiniz gibi İstanbulspor maçında sahaya girdim 21 gün hak mahrumiyeti cezası aldım. Bu hafta yine sahanın kenarına kadar indim tepkimi dile getirdim. Adana Demirspor'un hakkını korumak adına ben elimden geleni yapıyorum. Biz gerekli uyarıları yaptık, bundan sonra neler olacak biz de takipçisi olacağız. Gerekiyorsa taraftarımızla toplanıp Türkiye Futbol Federasyonu binasının önüne siyah çelenk koyacağız. Biz demokratik bütün haklarımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı.