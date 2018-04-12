Haber: Esra Öztürk

İlimizde 19 – 22 Nisan 2018 tarihlerinde açılması planlanan atletizm hakemliği ile ilgili bilgiler ekte yer almaktadır. Başvuracak adaylar, başvuru belgeleri ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü binasında bulunan Spor Servisine gidebilirler. Hakem kursuna katılacaklarda aranan şartlar şu şekilde;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- En az lise ve dengi okulu mezunu olmak

3- 18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmamak

4- Sağlık Durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir rapor ibraz etmek

5- Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve satın almalara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak

6- Atletizm Federasyonu Ceza Talimatına göre altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıldan fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası olmamış olmak

7- Açılacak hakem kursunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olma

8- Kurs ücretini yatıran adaylar; kendi nedenlerinden dolayı kursa katılamadıkları takdirde ücret iadesi

Aranan şartları taşıyan kursiyerler Gençlik Spor Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine dilekçe ile müracaat edecekler, istenilen belgeleri bir kapaklı dosya içerisinde Atletizm Federasyonunca kurs vermek üzere görevlendirilen Merkez Hakem Kurulu üyelerine kurs başlangıç günü eksiksiz olarak teslim edeceklerdir

Kursa katılmak için istenen belgeler;

1- Kursa katılım dilekçesi

2- GHSİM’den alınacak ceza belgesi

3- Öğrenim belgesi fotokopisi (en az lise mezunu olmak)

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5- 74 adet vesikalık fotoğraf

6- Savcılık sabıka kaydı ( Resmi olarak çalışanlar işyerinden resmi yazı getirebilirler)

7- Sağlık raporu ( Hükümet Tabipliği veya Sağlık Ocağı)

8- Türkiye Garanti Bankası TR51 0006 2000 7110 0006 2959 13nolu hesabına kurs katılım ücreti olarak 100.00 TL yatırdığına dair banka dekontu

9- https://goo.gl/forms/PAHNILbTL227Vvbv1 link üzerine tıklanarak açılan form doldurulacak.