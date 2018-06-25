Haber: Semih Baykal

Türkiye Cimnastik Federasyonu Artistik Jimnastik Kadın Aday Hakem Kursu 17-18 Temmuz 2018 tarihlerinde Bolu’da yapılacağını açıkladı. Kursa katılmak isteyenler Türkiye Cimnastik Federasyonu Web sitesinden online başvuru yapmaları gerekmektedir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan kursiyerler, ücretlerini en geç 05 Temmuz 2018 mesai saati bitimine kadar yatırılması gerekmektedir. Ali Karasu Toplantı Salonu’nda yapılacak olan kursta adaylar D puanı uygulama, E puanı uygulama ve Teorik olmak üzere 3 ana bölümde gerçekleşecek sınavlardan geçecek. Katılımcıların Aday hakem olabilmeleri için her bölümünden geçer not alabilmeleri gerekmektedir.

Hakem Olabilme Koşulları:

a- T.C.Vatandaşı olmak,

b- En az lise veya lise dengi okul mezunu olmak,

c- 18 yaşından küçük olmamak,

d- Sağlık durumunun hakemlik yapmaya elverişli olduğunu belirtir rapor ibraz etmek,

e- Cimnastik sporu ile ilgili olmak,

f- Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlarla çevrilmiş veya aşağıda

sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veya affa

uğramış olsalar bile, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, Anayasal düzene ve bu düzenin

işleyişine karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,

yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref

ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme

suçlarından hükümlü bulunmamak,

g- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon

Disiplin Talimatına göre altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya

hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

h- Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak.

GEREKLİ BELGELER

• 2 adet vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul edilmez)

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik Numarası görülmelidir)

• Son altı ay içerisinde alınmış Savcılık İyi Hal yazısı (aslı)

• En az lise mezunu olduğunu gösterir öğrenim belgesi (mezun ise diplomasının noter veya

mezun olduğu okuldan aslı gibidir onaylı olması istenir)

• Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak “Cezası Yoktur” yazısı (aslı)

• Kurs ücreti ( 250 TL) ödendiğine dair isim soyisim yazılı banka dekontunun aslı . (Türkiye

Cimnastik Federasyonunun Garanti Bankası-Anafartalar Şubesi

IBAN – TR18 0006 2000 7110 0006 2992 23

Gerekli belgelerin kurs başlayana kadar tamamlanması gerekmektedir.

Belgeler kursun ilk günü kurs yöneticisi tarafından toplanacaktır.

Ayrıntılı bilgiye cimnastik federasyonu resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.tcf.gov.tr/duyurular/711