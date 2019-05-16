Hakem Ve Gözlemciler Vize Sınavında

Haber: Birol Ertunç

Alınan bilgiye göre İl Hakemlerinin katıldığı 2019-2020 futbol sezonu vize atletik testi dün saat 18:00'de Karaçayır Atletizm Pisti'nde yapıldı. Erkekler 2600, kadınlar ise 2400 metrede ter döktü. Diğer yandan İl Hakemleri Mazeret Atletik Test Sınavı 24 Mayıs Cuma günü, İl Yazılı Mazeret Sınavları ise 27 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00’de yapılacak. Klasman Belirlemeleri, ilgili Talimat doğrultusunda yapılır. TFF Lig yapılanması ve MHK Talimatında olabilecek değişikliklere paralel olarak, hakem unvan ve kadroları yeniden belirlenebilecek. Tüm klasmandaki hakemlere sezon öncesi eğitim seminerinde kural sınavı (yazılı sınav ve/veya video test uygulaması) yapılacak.