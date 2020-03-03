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Hakemden Hayat Kurtaran Karar

Hafta sonu Karaçayır Sentetik sahada karşı karşıya gelen Elvan İnşaat Kızıkspor ile Çağsu Hastaneleri Aladağspor U-17 ligi play-off maçında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

Hakemden Hayat Kurtaran Karar

Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz Cumartesi günü Karaçayır’da oynanan karşılamanın ikinci yarısında Elvan İnşaat Kızıkspor oyuncularından Oğuzhan Terkeş, hava topu mücadelesinde rakibiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Terkeş, baygınlık geçirdi.

HAKEM DOKTOR ÇIKTI

Futbolcunun yer kaldığını gören maçın yardımcı hakemi Selim Göksu ve sağlık görevlisi Rahmi Özçelik duruma müdahale etti. Yardımcı hakemin doktor olması genç futbolcunun hayatını kurtardı. İlk müdahaleyi saha içerisinde yapılarak 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri oyuncuyu İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Terkeş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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