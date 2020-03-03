Hakemden Hayat Kurtaran Karar

Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz Cumartesi günü Karaçayır’da oynanan karşılamanın ikinci yarısında Elvan İnşaat Kızıkspor oyuncularından Oğuzhan Terkeş, hava topu mücadelesinde rakibiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Terkeş, baygınlık geçirdi.

HAKEM DOKTOR ÇIKTI

Futbolcunun yer kaldığını gören maçın yardımcı hakemi Selim Göksu ve sağlık görevlisi Rahmi Özçelik duruma müdahale etti. Yardımcı hakemin doktor olması genç futbolcunun hayatını kurtardı. İlk müdahaleyi saha içerisinde yapılarak 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri oyuncuyu İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Terkeş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.