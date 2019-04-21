Hakemler Eğitimden Geçecek

TFFHGD Bolu Şubesi’nden alınan bilgiye göre Nisan ayı il eğitimi 26 Nisan 2019 Cuma günü saat 18:30'da Karaçayır Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılacak.

Hakemler Eğitimden Geçecek

Haber: Esra Öztürk

Eğitime mazeretsiz katılmayan Hakem ve Gözlemcilere görev verilmeyecek. Eğitim tarihinde başka ilde olacak olanlar bulundukları ilin eğitim tarihini öğrenip eğitime bulundukları ilde katılarak listeye isimlerini ekletmeleri ve İHK'na bilgi vermeleri gerekiyor.

 Eğitime katılacak olan hakem ve gözlemciler:

  A Klasman Hakemler ve Yardımcı Hakemler,

  B Klasman Hakemler ve Yardımcı Hakemler,

  C Klasman Hakemler ve Yardımcı Hakemler,

  Bölgesel Hakemler ve Yardımcı Hakemler,

  Kadın Bölgesel Hakemler ve Yardımcı Hakemler,

  İl Hakemleri,

  Aday Hakemler,

  Klasman Gözlemcileri,

  Bölgesel Gözlemciler,

  İl Gözlemcileri,

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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