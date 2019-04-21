Hakemler Eğitimden Geçecek

Haber: Esra Öztürk
Eğitime mazeretsiz katılmayan Hakem ve Gözlemcilere görev verilmeyecek. Eğitim tarihinde başka ilde olacak olanlar bulundukları ilin eğitim tarihini öğrenip eğitime bulundukları ilde katılarak listeye isimlerini ekletmeleri ve İHK'na bilgi vermeleri gerekiyor.
Eğitime katılacak olan hakem ve gözlemciler:
A Klasman Hakemler ve Yardımcı Hakemler,
B Klasman Hakemler ve Yardımcı Hakemler,
C Klasman Hakemler ve Yardımcı Hakemler,
Bölgesel Hakemler ve Yardımcı Hakemler,
Kadın Bölgesel Hakemler ve Yardımcı Hakemler,
İl Hakemleri,
Aday Hakemler,
Klasman Gözlemcileri,
Bölgesel Gözlemciler,
İl Gözlemcileri,