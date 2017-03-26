Haber: Esra Öztürk

Dernek Başkanı Ramazan Musluk, ASKF Bolu Şube Başkanı Zekeriya Gökdemir, dernek üyeleri, Bolu ili ve Düzce ilindeki hakemler ve çok sayıda davetlinin katıldığı gece Et Mangal Restaurant’ta gerçekleşti. Yenilen yemeğin ardından mesleğe yeni başlayan ve başarı sağlayan hakemlere törenle kokartları takıldı. Törende genç hakemleri oldukça heyecanlı oldukları gözlemlendi. Kokart takma töreninde konuşan Başkan Musluk yeni hakemlere başarılar diledi. Ardından meslekte başarı sağlayan isimlere plaketleri verildi. Plaket töreni sonrası hakemliği çeşitli nedenlerden dolayı bıraktığını açıklayan Levent Görün’e de bir plaket verildi. Görün profesyonel liglerde 152 müsabakaya çıkmıştı. Konuşmaların ardından son olarak ilimizden ayrılıp göreve Çankırı’da devam eden Okan Çobanoğlu’na da plaket verildi.