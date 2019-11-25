izmir escort

Hakemler Öğretmenleri Unutmadı

Önceki gün kutlanan Öğretmenler Günü dolayısıyla hafta sonunda oynanan müsabakalar hakemler tarafından öğretmenlere çiçek takdim edildi.

Hakemler Öğretmenleri Unutmadı

Haber: Ceylan Beykoz

Konuyla ilgili olarak TFFHGD’den yapılan açıklamada, “24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlik mesleğini sürdüren hakemlerimiz gözlemcilerimiz ve bizlerin en büyük sırdaşı olan saha komiserlerimize bugün oynanan müsabakalar öncesinde hakemlerimiz tarafından çiçek takdim edildi."Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…"Öğretmenler Gününüz kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sultanlar İlk Yenilgisini Aldı
Sultanlar İlk Yenilgisini Aldı
  1. Spor

banner133