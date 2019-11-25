Hakemler Öğretmenleri Unutmadı

Haber: Ceylan Beykoz

Konuyla ilgili olarak TFFHGD’den yapılan açıklamada, “24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlik mesleğini sürdüren hakemlerimiz gözlemcilerimiz ve bizlerin en büyük sırdaşı olan saha komiserlerimize bugün oynanan müsabakalar öncesinde hakemlerimiz tarafından çiçek takdim edildi."Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…"Öğretmenler Gününüz kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.