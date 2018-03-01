Haber: Esra Öztürk

Bolu Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği yöneticileri, Bolu ASKF yöneticilerini ziyaret etti. ASKF binasında gerçekleşen ziyarete Bolu FFHGD yöneticilerinin yanı sıra ASKF Başkanı Zekeriya Gökmen, İl Temsilcisi Cemalettin Metin ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Ziyaret sonrası açıklama yapan FFHGD başkanı Arif Ergün “ASKF binasında gerçekleştirilen ziyarette Dernek Yönetimimizi ağırlayan Bolu ASKF Başkanı Sayın Zekeriya Gökmen, İl Temsilcimiz Sayın Cemalettin Metin ve Yönetim Kuruluna teşekkür eder, çalışmalarında ve projelerinde başarılar dileriz” dedi.